مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نواجه محاولة لإنكار وجودنا وحقوقنا كبشر

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الاثنين، إن الشعب الفلسطيني يواجه محاولة لإنكار وجوده، داعيا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "دون رجعة".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، تابعها مراسل الأناضول.

وفي الجلسة، قال منصور: "نحن كأمة واجهنا بإنكار لحقوقنا وبمحاولة -لا تزال قائمة ليومنا هذا- لإخراجنا من الجغرافيا والتاريخ، لإنكار وجودنا وانتمائنا للأرض وإنكار حقوقنا كبشر وكشعب".

وأوضح أن قطاع غزة يشهد يوميا "أطفال ونساء ورجال وأسر كاملة تختفي، ومجتمعات تُجتث من جذورها".

وأضاف: "تتحول الأحياء إلى ركام، والأرواح تتحطم، والأراضي تسلب، والمنازل تدمر، هذا هو الواقع المظلم للحياة في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

وأكد مندوب فلسطين أنه "واجب علينا أن ننهي هذه المعاناة (...) على نحو يؤدي إلى نهاية الاحتلال والصراع بشكل لا رجعة فيه، حتى لا يعاني شعبنا مجددا".

وشدد منصور على حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والأمن والكرامة، مضيفا: "لا نحتاج لهدنة في العنف والظلم لكن نحتاج نهاية لهما، العنف يجب أن يوقف".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت (حتى 20 سبتمبر الجاري) أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

​​​​​​​من جهته قال، السفير إبراهيم خريشي، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال كلمته في نقاش ضمن أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني "ما زال يتعرض لإبادة جماعية منذ عامين في قطاع غزة".

وأوضح أن "السياسات الإسرائيلية تتجاوز غزة لتطال الضفة الغربية والقدس الشرقية، من قتل وحرق وتدمير واعتقالات يومية، وبناء مستعمرات والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك مخطط البناء في المنطقة E1 (شرق القدس) الذي يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتطرق خريشي إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين موضحا أنهم "محرومون من زيارات الصليب الأحمر، إلى جانب استمرار التعذيب والاختفاء القسري"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وشدد السفير على أن "إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه على أرضه وحل قضية اللاجئين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم".

ومخطط "أي 1" هو مُخطَّط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة، القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، قتل الجيش ومستوطنون إسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.