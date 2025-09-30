ترحيب أوروبي بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

رحب زعماء ومسئولون أوروبيون، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن ترحيبها بخطة السلام التي طرحها ترامب، داعية كل الأطراف لاستغلال هذه الفرصة والموافقة على الخطة.

وكذلك رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تدوينة عبر نفس المنصة، بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بيان، إن خطة ترامب تعتبر فرصة استثنائية من أجل إنهاء "الحرب المروعة" في غزة.

وفي هولندا، قال رئيس الوزراء ديك شوف في تدوينة عبر "إكس"، إنه "مع خطة ترامب باتت نهاية الحرب في غزة ممكنة"، وإن وقف إطلاق النار يحمل أهمية بالغة من أجل الإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.