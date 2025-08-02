10 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج

تابع اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج عن كثب تطورات الحريق الذي اندلع إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بأحد المطاعم في محيط ميدان الشبان المسلمين.

وأكدت مصادر أمنية أنه فور وقوع الحريق، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، كما تم إخلاء المنطقة المحيطة حرصًا على سلامة المواطنين.

وأسفر الحادث عن وقوع عشرة مصابين، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم مريم ماجد إسحاق 20 سنة، ومحمد هاني جمال 22 سنة، وأحمد جمال حسن 19 سنة، وأحمد سعد أحمد 28 سنة، وأحمد وفدي محمد 28 سنة، ومروان عماد سيد 12 سنة، وأحمد محمد حسانين 13 سنة، ونادر جلال 18 سنة، وأحمد عبد الباسط 26 سنة، وأحمد محمد حماد 12 سنة.

وتواجدت القيادات الأمنية والتنفيذية بموقع الحادث لمتابعة عملية الإخلاء والإطفاء، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.