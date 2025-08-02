إخماد حريق بفيلا تستخدم كمصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، حريقا نشب داخل إحدى الفيلات التي تستخدم كـ"مصحة" لعلاج الإدمان والأمراض النفسية في منطقة الكينج مريوط، دون وقوع إصابات أو خسائر بين النزلاء أو العاملين.

وتلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في فيلا تستخدم كـ"مصحة" لعلاج الإدمان، غربي المحافظة.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارات الإطفاء والإسعاف، ومسئولي الحي، تم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران وتبريد المنطقة المحيطة، للحيلولة دون امتداد الحريق إلى المحال والعقارات السكنية المجاورة المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن الحريق اندلع في إحدى غرف الفيلا، ويرجح أن يكون ناتجًا عن حدوث ماسٍ كهربائي.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.