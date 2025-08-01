جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن اعترض صاروخ أطلق من اليمن

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن تسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق بإسرائيل".

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط وجنوبي إسرائيل جراء إطلاق الصاروخ اليمني".

وأفادت بأن الصاروخ لم يتسبب في أية إصابات أو أضرار مادية.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب (وسط) وعسقلان والنقب (جنوب).

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

والأحد، قررت "الحوثي" تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر 2023.