عضو شعبة القصابين: أسعار أضاحي هذا العام زادت 3 أضعاف عن العام الماضي

قال سعيد زغلول عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن أسعار الأضاحي لهذا العام زادت بقيمة ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.



وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور»، مساء الجمعة، أرجع «زغلول» هذه الارتفاعات إلى ارتباط الأسعار بسعر الدولار، بجانب تراجع الطلب في الوقت الحالي.



وذكر أنّ ظروف المواطنين - في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية - أحدثت حالة من العزوف عن شراء الأضاحي، على الرغم من أن نحو عشرة أيام تتبقى على حلول عيد الأضحى المبارك.



ولفت إلى أنّ رأس العجول «ذا الحجم المتوسط» يصل إلى نحو 65 ألف جنيه، موضحا أنّ البعض يُقبل على شراء «الخراف»، التي يبلغ متوسط الواحد منها ما بين 12 - 15 ألف جنيه، يتيح نحو 35 كيلوجرام لحوم.



واستبعد أن تقود التعاقدات التي أبرمتها الحكومة لاستيراد لحوم من الخارج، إلى تخفيض في الأسعار، مُفسّرا بذلك بأن المتحكم في سعر الأضاحي يتمثل في الأعلاف والعملة (الدولار).



وأفاد بأن التأثُّر بهذين السببين يعود إلى أنّه يتم استيراد رؤوس الماشية من الخارج، والأمر نفسه بخصوص «الأعلاف»، ما يجعل من الدولار عاملا مؤثرا في تلك الحالة.