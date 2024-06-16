صحيفة سويسرية: الرقابة المالية ستصدر قريبا قرارا بشأن إجراءات المنافسة الخاصة ببنك يو بي إس جروب

من المقرر أن تقرر هيئة الرقابة الماليةالسويسرية (فينما) خلال الأيام المقبلة ما إذا كان بنك يو بي اس جروب ايه جي سوف يواجه متطلبات إضافية للتغلب على أوجه القصور التي تتعلق بالمنافسة بعد الاستحواذ على بنك كريدي سويس، بحسب ما ذكرته صحيفة ان زد زد ام زونتاج السويسرية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة المنافسة السويسرية نأت بنفسها عن الاتفاق في ذلك الوقت من أجل الاستقرار المالي، ولكنها تقدمت بتقرير لهيئة فينما، وبناء عليه سوف تصدر قرارها.

وذكرت الصحيفة السويسرية أن لجنة المنافسة هي التي أوصت بإقرار متطلبات إضافية.

وأضافت الصحيفة أن بنك يو بي اس عزز من هوامش الربح في قروض الشركات. وأشارت الصحيفة على أنه بعد الاستحواذ على كريدي سويس، تضاءلت المنافسة بين البنوك السويسرية.