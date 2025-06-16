وزير دفاع إسرائيل: سنهزم الديكتاتور الإيراني في كل مكان

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علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الاستهداف الذي شنّه جيش الاحتلال لمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين، إن ما سماها هيئة البث الدعائية والتحريضية التابعة للنظام الإيراني تعرضت لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، زاعمًا أن الهجوم جاء بعد إخلاء واسع النطاق للسكان في المنطقة.

وأضاف كاتس في تعليقه: «سنهزم الديكتاتور الإيراني في كل مكان».

وكانت إسرائيل قد استهدفت مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد تهديد من وزير دفاعها كاتس بتدمير الهيئة، وذلك بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقرها في شمال شرق طهران.

وقال كاتس في بيان: «بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي» (في إشارة إلى مبنى الهيئة الإيرانية).

وبدأت الحرب بين إسرائيل وإيران فجر الجمعة، عندما أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا.

وتفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.