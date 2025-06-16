إسرائيل تزعم السيطرة على المجال الجوي لطهران

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "السيطرة على المجال الجوي لطهران وتدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سطح - سطح"، في وقت ارتفع فيه عدد الضحايا في اليوم الرابع من النزاع بين القوتين الإقليميتين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، إن "أكثر من 50 طائرة مقاتلة إسرائيلية وصواريخ دقيقة شاركت في الغارات الليلة الماضية، التي استهدفت ودمرت أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ إيرانية".

وأضاف أنه تم أيضا "قصف مخازن ومرافق انتاج الصواريخ.

وأضاف ديفرين، أن "إيران أطلقت 65 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل خلال ليلة أمس، وهي كمية تمثل نصف ما كان ينوي الجيش الإيراني إطلاقه".

وتابع قائلا: "لقد أحبطنا جزءا كبيرا من الهجوم المخطط له.. ويمكننا الآن القول إننا حققنا التفوق الجوي الكامل في سماء طهران."

واستطرد قائلا إن "القوات الإسرائيلية تواصل استهداف الوحدات التي تحاول بشكل نشط إطلاق الصواريخ أو الاشتباك مع الطائرات الإسرائيلية".

ووفقا لخدمات الطوارئ الإسرائيلية، لقي 8 أشخاص حتفهم وأُصيب 92 آخرون في الهجمات التي وقعت خلال الليل، وبذلك، يصل إجمالي حصيلة القتلى في إسرائيل منذ يوم الجمعة إلى 23 قتيلا.