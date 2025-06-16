السوداني: حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية وترتكب الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تضامن بلاده مع إيران، داعيا لوقف العدوان ومنع اتساع نطاق الحرب.

وقال "السوداني"، خلال استقباله اليوم عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق، وسفيري أستراليا وتركيا، إن حكومة الاحتلال الصهيوني لا تعترف بالقوانين الدولية والإنسانية وترتكب الجرائم والمجازر منذ احداث السابع من أكتوبر 2023.

وأشار "السوداني"، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته بموقع فيسبوك، إلى فشل المجتمع الدولي، الذي تقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على السلم والأمن.

وأوضح أن العراق يحث المجتمع الدولي والولايات المتحدة بأخذ دورها في إيقاف هذا العدوان واعتماد الحل السلمي من خلال إعادة المفاوضات، مؤكدا بذل العراق جهود كبيرة لإيقاف العدوان من خلال إجراء اتصالات عديدة مع قادة ووزراء خارجية دول العالم.

وعبر عن التضامن الكامل مع إيران التي تمثل دولة إقليمية مهمة ذات سيادة، وعضوا في المجتمع الدولي وإدانته للعدوان الصهيوني عليها، كونه يعد تهديدا للأمن والسلم، واستقرار وأمن العراق، وأن خرق القوانين من قبل الكيان بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية.

وشدد على رفض أي خرق للسيادة العراقية، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يسعى الى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة من أجل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، مؤكدا حق ايران في الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحدة.