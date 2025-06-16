إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية المتواجدين من الخارج.

وأكد مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، أن الوزارة حصلت بالفعل على الموافقات اللازمة لرحلات الإجلاء لأفراد الجيش الإسرائيلي، وموظفي وزارة الدفاع، والعاملين في الصناعات الدفاعية.



وأوضح أن الرحلات ستُنفذ وفقًا لأولويات عملياتية واضحة.

وتابع أن وزارة الدفاع مسئولة عن إعادة جميع الأفراد الأساسيين إلى الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك العاملين الأساسيين في مجال الأمن، وموظفي الوزارة، والعاملين في الصناعات الدفاعية لتوسيع وصيانة خطوط الإنتاج.

وأشار برعام إلى أن وزارة النقل الإسرائيلية تعمل في الوقت نفسه على إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين كانوا في الخارج لأغراض سياحية.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن بدء تنفيذ خطة طارئة لإجلاء الإسرائيليين العالقين في الخارج.

وستنطلق خلال 72 ساعة طائرات مدنية خاصة لإعادتهم إلى إسرائيل.

وقد تم التوصل إلى اتفاق عاجل بين وزارة المواصلات ووزارة الخارجية الإسرائيلية لتنظيم رحلات جوية خاصة، تشمل طائرات تابعة لشركات إسرائيلية وأجنبية، بهدف تسهيل عودة الإسرائيليين.