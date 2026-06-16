الصحة: مصر تقود حراكا قاريا لتطوير المنظومة الصحية الأفريقية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن مصر تقود حراكا قاريا لتطوير المنظومة الصحية الأفريقية من خلال توطين التكنولوجيا الطبية وتعزيز تصنيع الدواء وبناء القدرات البشرية وتوسيع نطاق الوصول العادل للمستلزمات والأدوية الطبية.

وقال عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي يعد واحدا من أكبر المنصات الصحية التي تجمع دول القارة الأفريقية مع قادة قطاع الصحة وصناع القرار والخبراء والشركات من أكثر من 125 دولة حول العالم.

وأضاف أن هذا المؤتمر هو منصة للتكامل الإفريقي، يتم من خلاله تعزيز الشراكات والاستثمارات المباشرة بين الحكومات والشركات العالمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر لديها تجارب ثرية في المنظومة الصحية سواء القضاء على "فيروس سي" ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية والخلو من الملاريا.

وأشار متحدث الصحة إلى تحقيق مصر، خطوات كبيرة من خلال التوسع الكبير في مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية، والتحول الاستراتيجي في مفهوم الصحة من مجرد تقديم العلاج بعد الإصابة إلى الوقاية وبناء الصحة من خلال المبادرات الرئاسية والتأمين الصحي الشامل.