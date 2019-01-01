التحالف العربي: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه جازان في السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن "عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح"، وفقًا لما ذكره موقع "العربية".

وأضاف المالكي، بحسب "العربية": "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب".