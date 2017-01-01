زعيما صربيا وكوسوفو يلتقيان وجها لوجه في بروكسل لأول مرة منذ نحو سنتين

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التقى زعيما صربيا وكوسوفو لإجراء محادثات وجها لوجه بوساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، في أول مرة يجتمع فيها الخصمان وجها لوجه خلال 20 شهرا.

وحضر المحادثات الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا ورئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي.

واستأنف الجانبان المحادثات بعد انعقادها في البداية عبر الفيديو يوم الأحد الماضي، الذي تحدث فيه الزعيمان مع كبير الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للعملية ميروسلاف لاجاك.

وقال بوريل عقب محادثات، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تساهم المناقشات في "التطبيع الشامل للعلاقات بين كوسوفو وصربيا".

وأضاف "أنا مسرور لرؤية عودة الاتحاد الأوروبي إلى تولي قيادة العملية"، ورحب باستئناف المحادثات وحث الجانبين على تناولها "بروح من المرونة والواقعية".