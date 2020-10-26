البيت الأبيض: فلوريدا تسجل وحدها 20% من إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن ما يقرب من 20% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، المستجد في البلاد يتمركز في ولاية فلوريدا وحدها.

وقال منسق الاستجابة لفيروس كورونا، في البيت الأبيض، جيف زينتس، اليوم الجمعة، إن "أربع ولايات فقط شكلت أكثر من 40% من إجمالي جميع الحالات التي سجلت الأسبوع الماضي، وأن حالة من كل خمس حالات تسجل في فلوريدا وحدها".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن حالات الإصابة تتزايد في جميع أنحاء البلاد حيث ينتشر "متحور دلتا" بسرعة كبيرة وخاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وقال زينتس: "من المرجح أن نستمر في مواجهة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، حيث تتركز هذه الحالات في المجتمعات ذات معدلات التطعيم الأقل".

وتشهد فلوريدا بعضًا من أعلى معدلات دخول المستشفيات والإصابات الجديدة والوفيات في البلاد. وتراجعت الأرقام في وقت سابق مع توفر التطعيمات لكنها ارتفعت في الآونة الأخيرة.