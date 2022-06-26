الممثل الخاص لسلطان عمان يتوجه إلى السعودية مترأسا وفد السلطنة للمشاركة في قمة جدة

توجه أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية المزمع إقامتها في وقت لاحق اليوم بمدينة جدة السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن ذلك جاء بناء على التكليف السامي لسلطان عمان هيثم بن طارق.

ويرافق نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، وفد رسمي يضم بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، وفيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين.