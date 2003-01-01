توقعات بانحسار حريق غابات في ساحل فرنسا المطل على الأطلسي

هناك أمل في أن يبدأ أحد حريقي غابات كبيرين، في الساحل الفرنسي جنوب بوردو المطل على المحيط الأطلسي، في الانحسار بعد أيام من محاولات مكافحته وإخماده.

وأعلن إقليم جيروند اليوم السبت أن المنطقة المحترقة بالقرب من قرية تيست-دي-بوتش لم تتسع بعد منتصف الليل. غير أنه لم يتم السيطرة على الحريق بعد، ويظل خطر اشتعاله مجددا مرتفعا.

وقال عمدة القرية باتريك دافيه لشبكة فرانس إنفو الفرنسية "الوضع مقلق ولكن لدينا الكثير من الأمل".

يُشار إلى أن الوضع مختلف بالنسبة لثان أكبر حريق غابات في المنطقة. وأتى الحريق القريب من لونديراس على نحو ألف هكتار آخر من الأراضي خلال المساء. وأضاف دافيه أن الوضع لايزال غير مؤاتي حيث إن الرياح تدفع النيران باتجاه الجنوب الشرقي.

ويعمل رجال الإطفاء بالفعل منذ يوم الثلاثاء لإخماد حريقي الغابات الكبيرين، اللذين دمرا في المجمل أكثر من 9600 هكتار من الأراضي. وجرى إخراج أكثر من 12 ألف شخص من منازلهم أو المنتجعات السياحية إلى مناطق آمنة كإجراء احترازي.