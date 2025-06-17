مسئول استخباري إسرائيلي: بعد طهران سنمهد الطريق نحو مناطق أخرى

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومي بيندر، إن شعبته "قدمت المعلومات الاستخبارية التي مهدت الطريق إلى طهران وقريبًا ستحقق اختراقات في مناطق أخرى".

جاء ذلك خلال مخاطبة بيندر لضباط وجنود شعبته، وفق ما نشره الثلاثاء، حساب جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس".

وقال لهم: "قدمتم المعلومات الاستخباراتية التي مهدت الطريق إلى طهران، ما مكّن من مهاجمة هيئة الأركان العامة الإيرانية".

وأضاف: "وقريبًا ستحققون اختراقات في مناطق أخرى أيضًا، لقد أثبتم أنكم تعرفون كيف تخترقون الحدود وتصلون إلى أي هدف" دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ فجر الجمعة تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد إيران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مخلفة 24 قتيلا ومئات المصابين.

وأردف بيندر: "تذكروا دائمًا أننا لا نقاتل في ساحة واحدة فقط، نحن نقاتل إيران، لكننا نراقب رهائننا (الأسرى الإسرائيليين) في غزة، والتهديدات المختلفة التي يتعرض لها الجنود على الخطوط الأمامية والمدنيين في الجبهة الداخلية".

وتُقدر تل أبيب وجود 54 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​