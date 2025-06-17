كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن القصة الكاملة التي أدت إلى ولادة فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المشروع بدأ كرد فعل على عبارة «مستفزة» سمعها من شخص أجنبي خلال إحدى رحلاته إلى الخارج.

وروى خلال حواره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، القصة، قائلا: «كنت مسافرا في الخارج، واستفزتني كلمة قالها لي أحد الأشخاص: (هتعملوا إيه في المخزن بتاعكم)؟ يقصد المتحف المصري في التحرير، قررت أني أتعبه كما أتعبني، فقلت له :أنت لا تعلم أننا سنبني أكبر متحف في العالم؛ فأصيب بالصدمة».

وأوضح أن فكرة تطوير المتحف القديم كانت مطروحة بالفعل؛ لكن فكرة بناء صرح جديد بهذا الحجم تجسدت في تلك اللحظة كرد فعل عفوي على استفزازه، مشيرا إلى أن الحوار لم يتوقف عند هذا الحد بعدما سأله الشخصية الأجنبية عن موقع المشروع ووعده الرجل، الذي كان صديقا لرئيس الوزراء الإيطالي آنذاك؛ بزيارته في مصر خلال 4 أيام وجلب التمويل من الحكومة الإيطالية للمشروع.

وقال: «بمجرد عودتي إلى مصر، تواصلت مع الرئيس حسني مبارك وقلت له: نريد أن نبني أكبر متحف في العالم»، متابعا: «الرئيس مبارك قال لي: هتعمله منين يا فاروق؟ هتجيب له فلوس منين؟، قلت له الأعمال العظيمة تجد تمويلها دائما، فقال لي: ابدأ التنفيذ».

وكشف عن لحظة اختيار الموقع النهائي للمتحف في عام 1993، قائلا: «نزلنا لاختيار الأرض أنا والرئيس مبارك والمشير حسين طنطاوي، وبدأنا نمشي في الرمال حتى ظهرت الأهرامات في الخلفية بوضوح، حينها قال الرئيس مبارك: إيه رأيكم في الأرض هنا؟، وأمر بقياسها وتخصيصها للمشروع».

وأكد أن الحكومة الإيطالية تكفلت بإجراء دراسات الجدوى على مدار 4 سنوات شملت دراسة التربة، والزلازل، والأمطار، ومسارات الزيارة، كما قدمت اليابان دعما للمشروع بقيمة 300 مليون دولار، من إجمالي التكلفة المقدرة للمتحف وقتها والتي بلغت مليار دولار.

واستعرض المراحل الأولى للتنفيذ، مشيرا إلى بدء إنشاء وافتتاح معامل الترميم والمخازن بحضور السيدة سوزان مبارك في عام 2009، ثم البدء في بناء الأساسات والدور الأرضي للمتحف، قبل أن يتوقف العمل بشكل كامل في أعقاب يناير 2011.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3_-PVMc4VM