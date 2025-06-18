مسئول استخباراتي إسرائيلي يزعم تدمير 40% من صواريخ إيران

قال مسئول استخباراتي إسرائيلي، إن تل أبيب دمرت نحو 40 بالمئة من الصواريخ الإيرانية، خلال الأيام الماضية.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المسئول الإسرائيلي قوله إن «إيران تمتلك نحو 2000 صاروخ».

وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 50 مقاتلة حربية شنت خلال الساعات الأخيرة غارات في طهران حيث سُمعت أصوات انفجارات.

وأضاف أن غاراته استهدفت موقعا لصناعة أجزاء صواريخ أرض - أرض ووسائل قتالية، كما طالت موقعا لصناعة أجهزة الطرد المركزي في طهران ضمن مساعي تدمير البرنامج النووي، بحسب وصفه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض 3 مسيّرات أطلقت من إيران، وكان قال في ساعات الفجر الأولى إنه اعترض مسيّرة إيرانية في شمالي إسرائيل ومسيّرتين بمنطقة البحر الميت.

وشنت إسرائيل غارة على جامعة الإمام الحسين العسكرية والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي العاصمة الإيرانية طهران، دون أنباء عن وقوع إصابات.