دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية إلى التصدي ومواجهة أي عمل يضر بالأمن والاستقرار في ظل تطورات الأحداث بالمنطقة.

وأعطى القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة مجمل الأوضاع في البلاد في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة، الأوامر إلى "الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة" .

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني موقف العراق الذي "سيبقى ملتزما بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وإن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية" .

وشدد المجلس على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.

وبحسب بيان للحكومة العراقية ، بحث المجلس الرزاري للأمن الوطني المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة بعد استضافة وزراء النفط والكهرباء والتجارة الذين قدموا عرضا شاملا حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي.

كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم.