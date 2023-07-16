تراجع درجات الحرارة في اليونان

شهدت اليونان اليوم الأحد، هبوب رياح شمالية مما أدى للحد من درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، وخفضها لأقل من 40 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة أثينا 36 درجة مئوية. وكانت جزيرة كريت قد سجلت درجة حرارة قياسية أمس السبت بلغت 2ر44 درجة مئوية.

مع ذلك، فإنه على الرغم من تراجع درجة الحرارة، يحذر خبراء الارصاد من أنه من المرجح أن تشهد اليونان موجة حر جديدة.

وقال خبير أرصاد عبر الاذاعة إنه ابتداء من الاربعاء المقبل " سوف ترتفع درجات الحرارة مجددا"، متوقعا أن تسجل درجات الحرارة 44 درجة مئوية في أثينا.

وحذرت سلطات الدفاع المدني من أنه بسبب الجفاف الشديد والرياح، باتت خطورة اندلاع حرائق غابات مرتفعة للغاية.

ويشار إلى أن الكثير من الأماكن الآثرية سوف تغلق أبوابها اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي، ما بين الساعة الحادية عشر ونصف صباحا و الخامسة ونصف مساء بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش حتى 1430 بتوقيت جرينتش).