رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه بتكثيف أعمال تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

أجرى المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية صباح اليوم بمواقع مشروع سكن لكل المصريين، للوقوف على نسب التنفيذ.

شملت جولة: موقع مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة 92 فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال المهندس محمد مصطفى إنه جارٍ تنفيذ نحو ١٣٤ عمارة سكنية بواقع ٣٢١٦ وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين ١٠٠-١١٠ -١٢٠متر مربع، لافتا إلى أن جميع العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي وتتكون الوحدات من ثلاث غرف وحمام و مطبخ وصالة استقبال ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون يونيو ٢٠٢٥، مضيفا أن نسب تنفيذ العمارات للمرحلة الأولى التي تضم ٦٣ عمارة بلغت ٦٠٪، فيما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية ٣٠٪ وتحوي على ٧١ عمارة.

عقب ذلك، تابع المهندس محمد مصطفى، أعمال تنفيذ ٨٥ عمارة سكنية تحتوي على ٢٠٤٠ وحدة كاملة التشطيب بمساحة ١٥٠ متر مربع في المتوسط وتنقسم إلى ٣ غرف، وحمام، ومطبخ وغرفة النوم الرئيسيه بها حمام وغرفة ملابس.

أوضح مصطفى أن تصميم العمارة السكنية عبارة عن أرضي وخمس طوابق كل طابق به ٤ وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على أسانسير لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع محاطا بسور سلك بالاضافة الى سور شجري خارجي وبوابات.

أشار إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع سكن كل المصريين محور الإسكان فوق المتوسط بلغت نحو ٨٥% للعمارات ونسبة ٨٥% للمرافق (مياه، وصرف وري).

لفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، محال تجارية، ومولات تجارية، وحضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

ووجه المهندس محمد مصطفى بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة إنهائها في الموعد المحدد والاهتمام بالجودة في التنفيذ للبنود المختلفة فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.