الرئيس التنفيذي لـ«سنتامين» يتوقع استخراج 5 ملايين أوقية ذهب من منجم السكري خلال الـ10 سنوات المقبلة

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توقع مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية المشغلة لمنجم السكرى لإنتاج الذهب، أن يتم استخراج 5 ملايين أوقية ذهب من منجم السكري لإنتاج الذهب خلال العقد المقبل.

وأكد أن مصر تنافس عدة الدول فى جذب الاستثمارات في مجال التعدين لما تتمتع بها من استقرار سياسي وأمنى، وأن لديها المقومات المناسبة بشكل جيد سواء من الناحية الجيولوجية أو الدرع النوبى فضلاً عن الكوادر البشرية بما لديها من خبرات فى مجال التعدين.

جاء ذلك خلال كلمته فى منتدى مصر للتعدين فى نسخته الثالثة اليوم، بحضور كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وصالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، ومريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة، ورؤساء ومسئولي كبرى شركات التعدين محلياً وعالمياً ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.

وأضاف هورجان، أن منجم السكري لإنتاج الذهب بمصر يعد أفضل نموذج فى العالم وبه احتياطيات هائلة من الذهب، ومستمرون فى تطويره وضخ استمارات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وقال إن الشركة أطلقت ثلاث مبادرات جديدة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وجارى اتخاذ الإجراءات لإطلاق مدرسة للتعدين فى مصر، مشيراً إلى تمتع مصر بفرص تعدينية واعدة ومهارات بشرية متميزة ستسهم في نمو الاقتصاد المصري.