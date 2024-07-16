استشهاد شاب برصاص الاحتلال في البيرة

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استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار البالوع شمال مدينة البيرة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال احتجز الشباب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي دير شرف و"شافي شمرون" صباح اليوم بكلا الاتجاهين، بادعاء تنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة للمستعمرين.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال أعاد فتحهما مع تشديد إجراءاته العسكرية، فيما يجري تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى أزمة خانقة.

كما شددت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي دير شرف و"شافي شمرون" صباح اليوم بكلا الاتجاهين، بادعاء تنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أعاد فتحهما مع تشديد إجراءاته العسكرية، فيما يجري تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى أزمة خانقة.