مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة

لقيت فتاة مصرعها، وأُصيب 8 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة نصف نقل وسقوطها في مياه مشروع عبد القادر، بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، وتم انتشال السيارة والمصابين والمتوفاة من المجرى المائي، ونقلهم إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل داخل مياه مشروع عبد القادر، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وضباط مباحث المركز، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن السيارة كانت تقل مجموعة من الأشخاص في طريقهم لحضور حفل زفاف.

أسفر الحادث عن وفاة سحر هاني السيد، 15 عامًا، مقيمة بمركز حوش عيسى، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أُصيب في الحادث كل من: دينا أحمد فتحي (25 عامًا)، فتحي فؤاد السيد (12 عامًا)، فاطمة فتحي السيد (5 سنوات)، محمد هاني السيد (7 سنوات)، حنان هاني السيد (عامان)، سحر عبد المقصود علي (35 عامًا)، زياد فؤاد السيد (عامان)، وشهد هاني السيد (11 عامًا)، وجميعهم من سكان مركز حوش عيسى، وتنوعت إصاباتهم ما بين إصابات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ إجراء الفحوصات والإسعافات الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.