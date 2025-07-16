الشرقية: 5 دورات إنعاش قلبي رئوي تنقذ حياة مسنة

تمكن فريق من مرفق إسعاف الشرقية، من إنقاذ حياة سيدة مسنة عمرها 85 عاما؛ بعد إجراء 5 دورات إنعاش قلبي رئوي لها بعدما أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة أثناء استقلالها سيارة بمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية.

كان مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، تلقى بلاغا فجر اليوم الأربعاء، بحدوث أزمة قلبية مفاجئة لسيدة عمرها 85 عاما، وذلك اثناء استقلالها سيارة خاصة بناحية قرية الصوة بمركز أبو حماد.

على الفور، انتقلت فريق من مرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكان على متن إحدى السيارتين المسعف محمد عبدالحميد سيد، والذي استعان بزميله ماهر عبدالله سعد، مسعف السيارة الأخرى أثناء تواجد الأخير بنقطة إسعاف الصوة.

وبدأ المسعفان إجراء ضغطات متتالية على الصدر بواسطة جهاز الصدمات، حيث نقلت السيدة المصابة إلى داخل سيارة الإسعاف رقم 1710، وتولى فني القيادة السيد حسين البلاط، قيادة السيارة إلى المستشفى، في الوقت الذي كان فيه المسعفان يواصلان محاولات إفاقة السيدة.

وبعد 5 صدمات عاد قلب السيدة للنبض، قبل وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو حماد المركزي، حيث تم نقلها إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.