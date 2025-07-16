إنزال 800 ألف زريعة من إصبعيات أسماك المبروك والبلطي في مياه الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنزال دفعة جديدة من إصبعيات أسماك المبروك والبلطي، وذلك بإلقاء 650 ألف من إصبعيات أسماك المبروك و150 ألف من أسماك البلطي في مياه بحر مويس وبحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق من مفرخ العباسة.

من جانبها، أشارت هبة عبدالتواب، مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة، وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تم إنزال إصبعيات أسماك المبروك والبلطي في مياه ترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس، لافتة إلى أن الهدف من عمليات إلقاء زريعة الأسماك في المسطحات المائية هو زيادة للمخزونات السمكية، وتنفيذا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين.

من ناحيته، أوضح المهندس فخري عياد، مدير مفرخ العباسة، أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها في المسطح المائي؛ وذلك للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتا إلى أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.