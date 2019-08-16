 انستجرام تضيف أداة للمستخدمين للإبلاغ عن المعلومات الزائفة - بوابة الشروق
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انستجرام تضيف أداة للمستخدمين للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

شعار تطبيق انستجرام في صورة من أرشيف رويترز.
شعار تطبيق انستجرام في صورة من أرشيف رويترز.
سان فرانسيسكو (رويترز)
نشر فى : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 16 أغسطس 2019 - 1:37 ص

أعلن موقع انستجرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر فيسبوك نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى فيسبوك 54 شريكا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في انستجرام سيتاح في الولايات المتحدة فقط.

وقالت ستيفاني اوتواي المتحدثة باسم فيسبوك ”هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة“.

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