 وزير الخارجية البريطاني يؤكد حرص الأوروبيين على مواصلة المناقشات الجارية مع إيران بعد محادثات جنيف - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 9:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني يؤكد حرص الأوروبيين على مواصلة المناقشات الجارية مع إيران بعد محادثات جنيف

جنيف - (أ ب)
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 8:41 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 8:41 م

أكد وزير الخارجية البريطاني حرص الأوروبيين على مواصلة المناقشات الجارية مع إيران بعد محادثات جنيف.

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