صحة الغربية: مداهمة مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بطنطا

نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية مساء أمس الأحد، من ضبط مكان غير مرخص لتخزين المستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل بدائره قسم تاني طنطا بكميات 54256 وحدة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 77300 جنيه تقريبا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، طالبت الأجهزة المعنية بشن حملات وضبط سوق الدواء، وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية.

من جانبه أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا.

وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائره قسم ثاني طنطا، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بعد تشكيل حملة مشتركة.

وتمكنت الحملة من ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.