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تحولت المناشدات الحكومية والإعلامية التي شهدتها الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة بشأن ضرورة لعب مباريات كرة القدم والمنافسات الرياضية نهاراً بهدف ترشيد الاستهلاك الكهربائي، إلى توجيه حكومي رسمي تضمنه قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وينص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليون على أن تلتزم المنشآت الرياضية (الأندية الرياضية -الاستادات الرياضية - ملاعـب كرة القدم - الصالات المغطاة - ...إلخ) والهيئات الشبابية، بتخفـيض اسـتهلاك الكهرباء ، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهـاء الفاعليات التى تقام فيها مساءً.

ووجه القرار بضرورة التنسيق مع جهات الاختـصاص لإقامـة الفاعليـات والتدريبات نهارا بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الـشباب والرياضـة متابعـة تطبيـق الإجراءات الواردة بهذه المادة.