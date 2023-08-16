أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد

أعلنت أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، عن مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.



وقالت أوكرانيا الأربعاء، إن مسيّرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت، منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب، واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.



وتحدثت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن سماع أنظمة دفاع جوي تطلق نيرانها بالقرب من ميناءي الدانوب، إسماعيل وريني.



وطلب أوليه كبير، حاكم أوديسا الجنوبية، من سكان منطقة ميناء إسماعيل، الاحتماء بالمخابئ في نحو الساعة 1:30 صباحًا (22:30 بتوقيت جرينتش)، قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.



وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا، قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.



وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها إلى هناك.