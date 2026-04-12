انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار-4

انطلقت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك "إعصار – 4" بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والهندية، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بمصر.

بدأت الفعاليات بتنفيذ عدد من المحاضرات لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة بالتدريب، بالإضافة إلى تنظيم معرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة، كما يتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين.

يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة الشقيقة.