قتال عنيف في معقل حزب الله جنوب لبنان

تواصلت الاشتباكات العنيفة، اليوم الأحد، في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان، وهي أحد معاقل"حزب الله" المدعوم من إيران، بحسب تقارير إسرائيلية ولبنانية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن القوات الإسرائيلية تقدمت بشكل أكبر داخل البلدة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود مع إسرائيل، حيث حوصر العشرات من مقاتلي حزب الله بعد أيام من الاشتباكات.

وقال حزب الله إنه استهدف جنودا إسرائيليين في المنطقة بالصواريخ.

وذكر تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض طوق كامل على بنت جبيل وقطع الطرق المحيطة بها، بينما رد حزب الله بإطلاق صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة، وتمكن من صد محاولات التوغل الأعمق داخل البلدة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ما لا يقل عن 20 من مقاتلي حزب الله قتلوا خلال الأيام القلائل الماضية داخل حرم مستشفى حكومي في بنت جبيل، متهما الجماعة بتخزين أسلحة في الموقع وشن هجمات منه، وهي مزاعم لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله على هذه الاتهامات.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بوقوع قصف جوي مكثف على البلدة، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القوات الإسرائيلية دمرت عددا من المباني السكنية.

وتعد بنت جبيل أيضا مسرحا لمعارك ضارية بين القوات البرية الإسرائيلية وحزب الله خلال حرب لبنان الثانية قبل نحو عقدين.