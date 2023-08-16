السعودية الصين توقعان 12 اتفاقية باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

وقعت السعودية والصين اليوم الأربعاء 12 إتفاقية تعاون بين الجانب المملكة والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل بقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن ذلك تم خلال ملتقى الأعمال السعودي الصيني الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل.

واستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية-الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوي البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وقال الحقيل "إن المملكة تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو"، مشيرًا إلى "أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة".

وأشار إلى أن وزارته تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليار ريال، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.