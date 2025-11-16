الأهلي يسعى لتجهيز زيزو لمواجهة شبيبة القبائل

يسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة أحمد جاب الله، لتجهيز أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لخوض مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المُقرر إقامتها لحساب دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء يوم السبت القادم، على استاد القاهرة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أحمد سيد زيزو لإصابة في الأوتار المحيطة بالركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان، حيث تأكد عدم مشاركته في مباراة كاب فيردي القادمة.

ومن المُقرر أن يعود أحمد سيد زيزو إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يضع له الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا، من أجل تجهيزه للعودة السريعة إلى الملاعب، والمشاركة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري القادمة.

وتأتي محاولات النادي الأهلي لتجهيز أحمد سيد زيزو في ظل النقص العددي في الجبهة الهجومية للفريق، بعد إصابة محمود حسن تريزيجيه، وإيقاف نيتس جراديشار مباراتين في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قد أسفرت عن تواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية، مع فرق شبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي.