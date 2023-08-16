ولاية تسمانيا الأسترالية تقرر حظر التحية النازية

صارت حكومة ولاية تسمانيا الأسترالية، اليوم الأربعاء، أول حكومة في البلاد تحظر التحية النازية.



وقالت المدعية العامة في تسمانيا، إليز آرتشر، إن الحكومة بعثت بـ"رسالة قوية"، تفيد بأن السلوك البغيض والعدواني غير مرحب به في الولاية.



وبالإضافة إلى التحية النازية، قامت الولاية أيضا بتجريم إظهار رموز النازية، التي تشمل "الصليب المعقوف".



وقالت آرتشر: "ندين بشدة أي إظهار للكراهية في مجتمعنا".



ويواجه المخالفون الذين تتم إدانتهم لأول مرة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بموجب القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري.



وأوضحت آرتشر أن القانون يقر أيضا بأهمية الصليب المعقوف بالنسبة للطوائف البوذية والهندوسية والجاينية.



وأضافت المدعية العامة أن "مشروع القانون يقر أيضا بالأغراض العامة المشروعة الأخرى (لإظهار الرموز الدينية)، التي تشمل الأغراض الدينية والثقافية والأكاديمية والتعليمية الأخرى."