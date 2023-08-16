تعرضت استعدادات البريطاني دان إيفانز لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، أخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، لصدمة قوية بعد خسارته في الدور الأول من بطولة سينسيناتي مساء الثلاثاء.

وخسر إيفانز على يد الإيطالي لورينزو موسيتي بمجموعتين دون رد بنتيجة 4 /6 و3 /6.

وكان إيفانز بدأ مسيرته في موسم الملاعب الصلبة هذا العام بشكل رائع حيث توج بلقب بطولة واشنطن، حاصدا أكبر لقب في مسيرته، لكنه خرج من الدور الأول لبطولة تورنتو الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أول أمس الاثنين لكنها تأجلت إلى اليوم بسبب الطقس السيء وهطول الأمطار.

وكان من المقرر أن يلتقي الاسكتلندي المخضرم أندي موراي مع الروسي كارين خاشانوف أمس الاثنين ،لكنه انسحب من البطولة بسبب إصابة في عضلات البطن.

وتأهل الأمريكيان تومي بول وتايلور فريتز إلى الدور الثاني بفوز الأول على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 7 /5 و7 /6 وفوز فريتز على التشيكي ييري ليتشكا 7 /6 و6 /2.

وفاز الألماني ألكسندر زفيريف على البلغاري جريجور ديميتروف 6 /2 و6 /2 ،والإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري 6 /3 و6 /3.

كما تغلب الكرواتي بورنا تشوريتش على الأمريكي سيباستيان كوردا 7 /6 و،6 /4 وفاز السويسري المخضرم ستان فافرينكا على الأمريكي براندون ناكاسيما 6 /3 و6 /7 و6 /3.