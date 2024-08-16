فوز فريق جامعة دمياط بالمركز الثالث في رالي السيارات الكهربائية 2024

فازت جامعة دمياط بالمركز الثالث في مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" خلال مشاركتها الأولى، التي اختتمت فعالياتها في نسختها الخامسة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، في بيان له اليوم، أن مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر "EVER" هي الأولى من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية. تهدف المسابقة إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وإعداد كوادر من المهندسين المصريين في هذا المجال الحيوي.

وأضاف الدكتور محمود عبد الهادي، المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والمشرف العام على الفريق، أن نسخة العام الحالي تركزت على ثلاث فئات للسباق: فئة برمجة السيارات ذاتية القيادة، فئة السباق الديناميكي التي تشمل أجزاء الجسم والشاسيه والضفيرة ومنظومة التعليق لزيادة نسبة المُنتج المحلي في السيارات، والفئة الثالثة التي تشمل تصميم كامل لأجزاء السيارة وتجربتها في بيئة محاكاة مماثلة لظروف البيئة المصرية.

وأشار "عبد الهادي" إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 43 فريقًا طلابيًا من 28 جامعة مصرية، بمشاركة 750 طالبًا وطالبة في نسخة العام الحالي. حقق فريق DU Racing الممثل لجامعة دمياط إنجازات غير مسبوقة، حيث حصل على المركز الثالث في التقييم العام للمسابقة، والمركز الثالث في التصميم، وأفضل تصميم خارجي للسيارة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع على كفاءة طلاب جامعة دمياط وتميزهم، وقدرتهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية، والفوز بمراكز متقدمة. وأشار إلى أهمية تلك المسابقات في تنمية روح المنافسة لدى الطلاب، وتفتح لهم آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، مما يساهم في بناء شخصياتهم القيادية والفعالة.

وقد هنأ رئيس الجامعة فريق DU Racing على فوزه بالمركز الثالث، معربًا عن فخره بتحقيق الفريق لهذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس دعم الجامعة وحرصها على صقل مواهب الطلاب وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم.