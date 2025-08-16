مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادثين بطريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادثين منفصلين، وقعا اليوم السبت بطريق الداخلة - شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادثين منفصلين بطريق الداخلة - شرق العوينات بمركز الداخلة، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ففي الحادثة الأولى، انحرفت سيارة نقل عن مسارها وانقلبت عند الكيلو 40 بطريق الداخلة - العوينات، مما أدى إلى إصابة كل من يوسف حمدي محمد (28 عامًا)، وحسان عبده إسماعيل (26 عامًا)، وشعبان حرب فتحي (25 عامًا)، وجميعهم من محافظة الأقصر، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وفي الحادثة الأخرى، تعرض ميكروباص لحادث بالقرب من إحدى المزارع الكبرى عند الكيلو 10 من طريق الداخلة - العوينات، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات وسحجات، وهم: محمود إبراهيم الحسين (30 عامًا)، وكريم خالد علي (9 سنوات)، وحازم إسماعيل أبو حسيبة (13 عامًا)، ومروان إسماعيل أبو حسيبة (15 عامًا)، وآدم خالد علي (10 سنوات)، ومحمد أحمد حسين (11 عامًا)، وأمين أحمد محمد حسين (13 عامًا)، ومحمد جمال إسماعيل (10 سنوات)، وأحمد علي عبد الرحمن (36 عامًا)، ومصطفى عبد الرحمن علي (30 عامًا)، ومصطفى زكريا محمد (12 عامًا)، وإسماعيل جمال شحاتة (9 سنوات)، وجميعهم من محافظة أسيوط.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم في نفس الحادثة، وهم: محمد شكري شفيق (38 عامًا)، ومحمود طيري خضر (32 عامًا)، وأحمد مجدي منصور (36 عامًا)، وجميعهم من محافظة الشرقية. وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، بينما أُودع المتوفون في مشرحة المستشفى.

وقد تم تحرير محضرين بالحادثتين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن المتوفين.