حماس: هجوم الاحتلال على مدينة غزة يأتي ضمن حرب الإبادة الوحشية

قالت حركة حماس، إنه منذ أسبوع، بدأ جيش الاحتلال هجومًا مستمرًا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون، حيث تعمل الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة على تدميرٍ ممنهج للحي.

وأضافت في بيان، مساء السبت، أن هذا التصعيد يأتي ضمن حرب الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه.

وتابعت: «الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهابي نتنياهو في قطاع غزة، تُنَفّذ أمام العالم أجمع مع سبق الإصرار والإعلان، وإن حديث نتنياهو المتكرر عن هجوم درسدن، والذي تترجمه جرائم جيشه الإرهابي على الأرض من خلال القصف المتواصل والمجازر وقتل وتشريد السكان جنوب غزة؛ يؤكّد أننا أمام فصل جديد ووحشي من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء والبنية التحية».

وأشارت إلى جرائم الاحتلال لم تكن لتتواصل لأكثر من اثنين وعشرين شهراً، لولا الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لنتنياهو الذي وصفته بمجرم الحرب، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية عليها مراجعة سياساتها التي تجعلها شريكًا فعليًّا في حرب إبادة لن يغفر التاريخ للمسؤولين عنها.

ودعت حماس، لمغادرة مربع الصمت والعمل لوقف جريمة الاحتلال التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع بهدف تحقيق حلم "إسرائيل الكبرى".