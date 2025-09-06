والدا جندي أسير إسرائيلي: نتنياهو يضحّي بابننا للبقاء في الحكم

• دعا والدا الجندي الإسرائيلي الأسير متان إنجرست الإسرائيليين إلى المشاركة في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء اليوم

اتهم والدا الجندي الإسرائيلي الأسير متان إنجرست، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"التضحية" بابنهما من أجل البقاء في الحكم، ودعوا إلى المشاركة في الاحتجاجات ضده.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن والد الأسير إنجرست قوله: "ابني خرج للدفاع عن إسرائيل، لكنه اليوم مجبر على الدفاع عن كرسي نتنياهو".

وأضاف أن الأخير طلب منهم "الانتظار بصبر". فيما قالت والدته، عنات إنجرست، إن "نتنياهو قرر التضحية بابني".

ودعا والدا الأسير الإسرائيليين إلى الانضمام للاحتجاجات التي ستقام اليوم السبت.

وفي وقت سابق السبت، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة (شمال) بسرعة الإخلاء "دون تفتيش" إلى منطقة مواصي خان يونس (جنوب) التي زعم أنها "منطقة إنسانية"، معلنا توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلالها بالكامل.

وبعد أكثر من 3 أسابيع مع القصف المكثف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا، الأربعاء الماضي، إطلاق عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

ومنذ الإعلان عن العملية، تصاعدت احتجاجات عائلات الأسرى للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى، حتى لو كانت تفضي إلى وقف الإبادة في غزة.

وبشكل دوري، يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات للفلسطينيين بإخلاء مناطق متفرقة بالقطاع، بذريعة رصد إطلاق صواريخ نحو المستوطنات المحاذية له.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 شهيد و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.