أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" توجه قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد، بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب مرفق بالصور: "قافلة مساعدات إغاثية وغذائية مؤلفة من 11 شاحنة تصل إلى جسر بلدة نامر بريف درعا (جنوب) متوجهة إلى السويداء".

وأضافت أن القافلة تأتي "بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري"، دون مزيد من التفاصيل.

ويتواصل عبر معبر بصرى الشام إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء، تزامنا مع استمرار إجلاء المدنيين الراغبين في الخروج المؤقت من المدينة حتى تأمينها من "المجموعات الخارجة عن القانون".

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.