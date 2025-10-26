بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه خلال تدريب القوات الهجومية الاستراتيجية، أجريت اختبارات للأسلحة الواعدة، مشيرا إلى أن قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية تدريبا للقوات الهجومية الاستراتيجية، تم خلاله إطلاق تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبارات لعينات أسلحة واعدة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "اليوم، خلال الاجتماع، سننظر في الوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في مناطقها الفردية، وسنستمع إلى تقارير من قادة مجموعات القوات حول أداء المهام من قبل المجموعات التابعة لهم".

وأكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.

وقال بيسكوف "عقد الرئيس اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".