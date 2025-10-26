قال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، إنّ البلديات تواجه صعوبات كبيرة في أداء مهامها؛ نتيجة عدم دخول الآليات والمعدات اللازمة منذ بداية العدوان، ما يعرقل جهودها في إعادة تأهيل المرافق والخدمات الأساسية.

وأوضح السراج في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنّ البلديات تحتاج إلى 250 آلية في المرحلة الحالية، لتعزيز قدرتها على تنفيذ أعمال النظافة ورفع الركام وصيانة شبكات الصرف الصحي والمياه في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف أنّ البلديات بحاجة كذلك إلى 1000 طن من مادة الأسمنت لبناء الآبار وصيانة شبكة المياه، مشيرًا إلى أنّ غياب البنية التحتية الكافية داخل البلديات والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الوضع الخدمي في غزة.

وأكد رئيس البلدية أنّ أعمال البلديات مستمرة لكنها جزئية ومحدودة وفق الإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أنّه فور دخول المعدات اللازمة ستباشر الطواقم العمل على مدار الساعة لتحسين الخدمات، وإصلاح ما يمكن من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ويعاني قطاع غزة من دمار واسع في البنية التحتية والخدمات البلدية منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى تدهور الأوضاع البيئية والصحية في معظم المناطق السكنية.