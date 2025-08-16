رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل منحة «100 حلم» لـ100 طالب من أوائل الثانوية للدراسة مجانا

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، تفاصيل إطلاق 100 منحة دراسية جديدة لمتفوقي الثانوية العامة من محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وذلك ضمن مبادرة «100 حلم للمستقبل» التي انطلقت قبل عامين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر فضائية «ON E» إن المنحة ترعى 100 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن توسع المنحة لتشمل شرائح أوسع من المتفوقين، بعد أن كانت مقتصرة في عامها الأول على محافظات الصعيد، أضيفت إليها في العام الثاني المحافظات الحدودية، لتستمر هذا العام في دعم 100 طالب جديد ينضمون إلى زملائهم السابقين.

وأضاف: «نحن نرعى الطالب رعاية كاملة ونعتبره واحدا من أبناء الشركة»، لافتا إلى أن الدعم يحدث بالشراكة مع الجامعات الدولية الخمس الموجودة في العاصمة، والتي تساهم بنسبة 50% من قيمة المصاريف، في حين تتحمل شركة العاصمة الإدارية الـ 50% المتبقية، بالإضافة إلى 50% من تكاليف انتقالات الطلاب.

وأشار إلى تكفل الشركة بجميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطالب، مضيفا: «نوفر له مصروفا شهريا لتغطية نفقات الإقامة والمصروفات الشخصية، كما نزوده بأحدث أجهزة اللاب توب التي تتناسب مع متطلبات تخصصه في هذه الجامعات الدولية».

ولفت إلى أن الشركة ترعى حاليا 160 طالبا «62 من الدفعة الأولى و98 من الثانية»، مشيرا إلى توفير فرص تدريب صيفي للطلاب داخل القطاعات المختلفة لشركة العاصمة الإدارية.

وأوضح أن المنح تقدم في خمس جامعات دولية مرموقة لها فروع في العاصمة الجديدة، وهي: جامعة جلوبال «فرع جامعة هير تفوردشاير البريطانية»، جامعة المعرفة «فرع جامعة كوفنتري البريطانية»، الجامعة الكندية، والجامعة الألمانية الدولية، والجامعة الأوروبية في مصر.

ونوه أن الطالب يحصل على شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأم وليست المحلية، مشيرا إلى تكلفة رعاية الطلاب خلال العامين الماضيين بلغت حوالي 60 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة المنحة الجديدة للـ 100 طالب هذا العام ما بين 25 إلى 30 مليون جنيه.