قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفلسطينيين في غزة سيبدأون من الآن البكاء على ما حدث لهم خلال عامين من الحرب، وذلك بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، أن أهالي غزة سيتذكرون من توفي من ذويهم ومن فقد قدمه أو يده خلال الحرب.

وأوضح أديب، أنّ المهم في هذا الوضع أن يجد الفلسطينيون في غزة المأكل والمشرب وينامون بأمان دون أن يكون هناك قصف للمرة الأولى منذ عامين.

وتابع: «هو المنتقم الجبار.. مش هيجيب حق أهالي غزة غير ربنا.. هو المنتقم الجبار».

ولفت إلى أن الفلسطينيين يعودون إلى مناطقهم الدمرة، معقبا: «الست راجعة لمنطقتها بحلها على دماغها.. واخدة الحلة دي ورايحة فين يا أمي.. هتبطخي إيه .. هو الأكل فين».

واستعرض أديب، مشاهد لعودة النازحين الفلسطينيين رغم حجم الدمار في مناطقهم، مؤكدا أن حال هؤلاء يستحق التعاطف والرحمة بهم بالنظر إلى حجم الكارثة التي حلّت بهم.

وأفاد بأن الكثيرين يظنون أن الحرب توقفت وانتهى الأمر لكن في واقع الحال بدأت الكارثة على أرض الواقع، مؤكدا أن العالم سيرى حجم الكارثة ومعاناة أهالي غزة.