التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يختتم برنامج إدارة حالات الطوارئ والكوارث في الرياض

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، برنامج "إدارة حالات الطوارئ والكوارث"، والذي أُقيم في معهد الدفاع المدني بمدينة الرياض، بمشاركة 23 متدربًا من 10 دول من الدول الأعضاء، وذلك ضمن برامج التحالف الهادفة إلى بناء القدرات ورفع الجاهزية المهنية في مواجهة المخاطر والطوارئ.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن "هذا البرنامج يأتي في إطار جهود التحالف لتعزيز كفاءة الكوادر المختصة، حيث يهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات العلمية والفنية التي تمكنهم من التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، ولا سيما الحوادث المرتبطة بالمواد الخطرة، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وفعالية إدارة الحدث في الظروف الاستثنائية".

وتضمّن البرنامج على مدى أسبوعين محاور تدريبية متقدمة ركزت على مفاهيم الطوارئ والكوارث والاستجابة لها، وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لمواجهتها، إضافة إلى التعريف بدور القائد الأمني في الإعلام والاتصال أثناء الأزمات، إلى جانب الإلمام بمبادئ القانون الإنساني والتعاون الدولي في حالات الطوارئ والكوارث.