مدرب وست هام يمنع أداما تراوري من رفع الأثقال

تم منع لاعب وست هام يونايتد القوي أداما تراوري من رفع الأثقال في ​صالة الألعاب الرياضية التابعة للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم، إذ قال البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب الفريق إن الجناح ضخم البنية بما يكفي.

ويشتهر اللاعب السريع السابق في ولفرهامبتون واندرارز ببنية ​عضلية قوية، وقد نشر زميله كريسينسيو سمرفيل الأسبوع الماضي ​مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تراوري وهو ⁠يرفع 145 كيلوجراما.

وقال إسبيريتو سانتو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ​قبل المباراة الحاسمة لفريقه المهدد بالهبوط على ملعب منافسه اللندني فولهام ​غدا "إنه أمر لا يصدق (بنيته الجسدية)، إنها مسألة وراثية.

"(لكن) جيناته الوراثية هكذا منذ فترة طويلة، وعليه تجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. طلبت منه الابتعاد عنها.

"أعتقد ​أن هذا أحد الأشياء التي يجب أن يدركها. إنه حمل ​ما يكفي من أثقال".

وانضم الإسباني تراوري (30 عاما) إلى وست هام قادما من ‌فولهام ⁠في يناير الماضي، وشارك في أربع مباريات في الدوري كبديل.

ويعتقد إسبيريتو سانتو، الذي عمل معه سابقا في ولفرهامبتون، أن تراوري يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في معركة الهبوط.

وقال المدرب البرتغالي "تراوري ​لاعب مميز. لا ​يوجد الكثير ⁠من اللاعبين في عالم كرة القدم الذين يتمتعون بقدراته وسرعته ومهاراته في المواقف الفردية. إنه موهبة ​يجب أن نستفيد منها، لكن ذلك سيستغرق وقتا.

"عليه ​أن يتكيف ⁠ويفهم طريقة لعب الفريق. لكنه أثبت نفسه في إنجلترا وفي منتخب إسبانيا منذ وقت قريب، لذلك نحن نتحدث عن لاعب رفيع المستوى".

وسجل ⁠تراوري، ​الذي نشأ في صفوف برشلونة، سرعة ​قصوى بلغت 37 كيلومترا في الساعة وادعى ذات مرة أنه سيهزم العداء الأولمبي الأسطورة ​يوسين بولت في سباق قصير على العشب.